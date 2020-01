Novú chalupu musíte najprv pochopiť. Až potom meniť

Ako sa zoznámiť s novou chalupou?

22. jan 2020 o 9:44 Milan Gigel

Sú iba tri veci, ktoré by ste mali urobiť vo chvíli, keď sa chalupa definitívne dostane spolu s kľúčmi do vašich rúk. Poometajte pavučiny, poumývajte okná a dôkladne vyvetrajte. Všetky veci ponechajte na svojom mieste práve tak, ako ich tam opustili predchádzajúci majitelia.

Bolo by na škodu, ak by ste sa nedali do kontaktu so susedmi. Sú to práve oni, ktorí môžu byť vašou oporou alebo zdrojom informácií. Oni cez plot videli, čo sa kde dialo v minulých rokoch. Oni možno poznajú ovocné stromy vo vašom sade, vedia, ktorá odroda je mimoriadne chutná. A možno niektorí z nich vykonávali na vašej chalupe aj rekonštrukčné práce.

Neprichádzajte so zmenami, veľkými plánmi, budovateľskými myšlienkami a obrovskými prestavbami. Vyčkajte. Užívajte genius loci v jeho pôvodnej podobe.

(zdroj: AdobeStock)

Utajené príbehy

Každé zákutie je spočiatku nové, cudzie, a možno aj nie podľa vášho vkusu. Máte chuť vyprázdniť ho, vytriediť veci a prispôsobiť ho svojim snom. Prekonajte však pokušenie a nechajte všetko na mieste. Chvíľu potrvá, kým k vám drobné detaily začnú prehovárať.

S novou chalupou sa musíte zžiť. Len zo stôp, ktoré v nej zanechali rodiny, ktoré v nej žili pred vami, zistíte veci, ktoré budú dôležité pre ďalšie vaše rozhodnutia.

Spočiatku odhalíte iba to, akému účelu slúžili jednotlivé miestnosti. Obzeráte ich vybavenie, nazeráte do skriniek, prehliadate obsah škatúľ pod posteľami, ale aj holé stopy na zaprášených regáloch, ktoré naznačujú ich pôvodný obsah.

Viete, kde sa varilo, kde sa jedlo, kde sa pila kávička a kam sa odkladali zásoby. Všimnite si, kde predchádzajúci obyvatelia spávali.