Chalupa nemá byť staveniskom ale miestom na oddych

Sen o chalupe sa môže so správnou dávkou nadšenia i rozumu stať realitou.

18. dec 2019 o 3:50 Milan Gigel

Chcete kúpiť chalupu? Čo by ste si mali všímať skôr, kým sa rozhodnete pre kúpu tej, ktorá vám učarila? Pritiahnite uzdu emóciám a nechajte prehovoriť zdravý rozum. Možno včas odhalíte nedostatky a obmedzenia, ktoré by vás neskôr trápili.

Je to sen, ktorý má v myšlienkach takmer konkrétnu podobu. Tichá chalúpka so záhradou a ovocnými stromkami má byť miestom na oddych, relax a čerpanie dobrej nálady cez víkendy, sviatky a možno aj celé letné mesiace. Stačí zložiť za ňu peniaze a je vaša.

Genius loci – snívate alebo vnímate?

Vydýchnite si, vráťte sa späť na cestu a kriticky kráčajte k bránke, aby ste si obhliadli chalupu, dvor a bezprostredné okolie. Zamyslite sa nad tým, ako sa vám bude šliapať po blate a snehu, predstavte si priestor pred sebou v štyroch ročných obdobiach. Predstavte si na mieste bezlistú jeseň i nahú zimu. Nielen letný rozpuk kvetov.

So sviežou mysľou prejdite celým pozemkom. Začnite pri plote a obíďte si ho po celom obvode. Potom sa presuňte na chodníčky a skúmajte zákutia. Všímajte si tesné kontakty so susedmi, sklon dvora, jeho delenie na terasy, rozvrhnutie záhonov, pomocné stavby, ale i to, v akom stave je oplotenie.

(zdroj: AdobeStock)

Pozrite na oblohu a odhadnite dráhu slnka, aby ste vedeli, kam svieti zrána, kam na obed a kde zapadá večer. Pomyslite na miesta, kde chcete sedávať, oddychovať, majstrovať - cíťte sa ako doma, nie na návšteve. Je vám všetko do detailu známe a blízke vašej mysli? Potom je všetko, ako má byť.