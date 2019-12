Ako prekonať zimné mesiace bez choroby?

Čo robiť, aby ste sa vyhli lekárom? Drobnými zmenami si ustrážite svoje zdravie.

10. dec 2019 o 10:40 Milan Gigel

Krátke dni, sychravé počasie a chladná klíma akoby na prelome jesene a zimy každoročne spustili epidémiu nádchy, chrípky a ďalších neduhov. Podlomené zdravie trápi starých i mladých, ľudí v meste i na vidieku.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že na vine je ročné obdobie. V skutočnosti však mnohí zabúdajú na to, že každá ročná doba žiada odlišný rytmus života. Prelaďte sa na sychravú jeseň a mrazivú zimu - razom pocítite, že ste zdravší, mocnejší a cítite sa lepšie.

Vlejte do seba silu prírody

Nie sú tu len elixíry, extrakty a zázraky zdravia. Bez toho, aby ste sa ponorili do tajomstiev bylinkárstva, odhaľte pôvab bylinných čajov samotných. Každý deň si doprajte dva-tri veľké hrnčeky nesladených bylinkových čajov bez ohľadu na to, či je to nespútaná žihľava, vonná lipa, rozmarná dúška alebo zmes lúčnych bylín.

S komfortom lúhovacích vrecúšok alebo cedením sypaných bylinných čajov dostanete do svojho pitného režimu čosi, čo z neho v posledných rokoch vypadlo - čistú vodu ochutenú darmi prírody. Ak máte v tele dostatok vody, je pružnejšie a mocnejšie. Nielen pri pohybe, ale aj pri boji proti chorobám.

(zdroj: AdobeStock)

Prijmite drobný život

Čo majú spoločné kyslá kapusta, mliečny kefír, bryndza z nepasterizovaného mlieka či chlebový kvások? Všetky podomácky pripravené kvasené potraviny obsahujú neviditeľný, divoký, mikroskopický život pozostávajúci zo stoviek druhov baktérií a kvasiniek, po boku ktorých žijú niektoré druhy húb. Vpustite ich do svojich útrob, kde tvoria základ imunity.