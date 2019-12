Domáce vajíčka aj mäso. Na koľko vás vyjdú začiatky?

Ak práve premýšľate o chove domácich zvierat, poradíme ako na to.

27. nov 2019 o 7:54 Milan Gigel

Ak je drobnochov súčasťou životného štýlu a koníčkom, ktorý prináša uspokojenie a uznanie, na nejakom tom eure nezáleží. Pretože ak do zápiskov v zošitku zahrniete aj zážitky, prínos pre vaše zdravie, hnojenie záhradky a nové spoločenské kontakty, rýchlo prídete na to, že nie je možné všetko vyhodnotiť peniazmi. No aj tak je dobré urobiť si jasno v tom, do čoho sa púšťate.

Jedni vravia, že sa to pri lacných potravinách zo supermarketu neoddá. Iní zasa tvrdia, že drobnochov je zázrak, ktorý premení obyčajnú trávu na jemné, šťavnaté mäso.

Nech sa však veci majú akokoľvek, prosté gazdovské počty nedokážu vyjadriť všetko, čo vás čaká. Takže platí aj tu: peniaze nie sú všetko. Sú však pri hospodárstve dôležité.

Každého nováčika čakajú výdavky, s ktorými musí bezpodmienečne počítať. Tak, aby nevstúpil bosou nohou do neznáma.

Niekedy až oboznámenie sa s presnými číslami v dnešnom svete nám umožní uvedomiť si, aké hodnoty z minulosti sme stratili spolu so starým poriadkom vecí, keď drobnochov bol samozrejmou súčasťou každej vidieckej domácnosti.

1. Sliepky

Mládka za necelých päť eur, výradová nosnica z hydinární s vyhliadkou na úžitok za 2,50 eura a kohútik zadarmo. Kúpa malého úžitkového kŕdlika vás vyjde sotva drahšie ako predvíkendový nákup potravín.

Obzvlášť v prípade, ak nakupujete v sezóne z miestnych zdrojov. Tým sa to však iba začína. Kde niet zrna, tam niet ani vajíčok.

Za 50-kilogramové vrece pšenice zaplatíte sedem až osem eur, za šrotovanú zmesku obilia zaplatíte o polovicu viac. Nájdite pre ne pod strechou miesto na skladovanie, zadovážte si pre ochranu pred myšami 200-litrové kovové sudy s vekom po 12 eur a aj o kŕmenie máte postarané.

Na jednu kuru počítajte denne so 130 gramami obilia, zvyškami z kuchyne a záhrady, v zime s nejakým drobným prídavkom navyše.

(zdroj: AdobeStock)

Zvyšok investície pripadá na ustajnenie. S výbehom do dvora postačí aj plechová šatňová skriňa z fabriky, ak ju otočíte nabok a dáte do nej jedno znáškové hniezdo a bidlo na nocovanie. Možno sa vám zapáči 150-eurový drevený kurín od domáceho majstra.

Rýchlo však prídete na to, že ak to myslíte s kuričkami vážne, chce to viac ako len ozdobný drevodomček.