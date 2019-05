Ako obnoviť drevený altánok, terasu či záhradný domček?

Drevo vo dvore a záhrade nám vďačne slúži.

29. máj 2019 o 8:26 Milan Gigel

Je to zázemie, vďaka ktorému je trávenie času vo dvore a záhrade pohodlnejšie. Raz hľadáte ochranu pred prudkým slnkom či vrtošivými kvapkami prehánok, inokedy zasa potrebujete pevnú podlahu pod nohami, ktorá nie je ani po niekoľkých dňoch výdatného pršania rozblatená.

Hoci ide o drobné drevostavby ktoré majú sezónne využitie, nepriazni počasia musia vzdorovať nepretržite. To, čo na prvý pohľad môže vyzerať iba ako patina vekov, v skutočnosti môže byť zúfalým volaním o pomoc a údržbu. Drevo vyžaduje údržbu a je iba na vás, aby ste sa do nej pustili v správny čas.

Poumývajte ich

Nech vás akokoľvek láka pohľad na tlakovú umývačku, držte sa radšej vedra, kefy a záhradnej hadice. Pri ručnom umývaní budete mať dokonalú kontrolu nad tým, ako agresívne sa k drevenému povrchu zachováte. Bude to prítlak vašej ruky, ktorý rozhodne o tom, či má ísť dolu iba nános smogu, prachu, peľu a hliny, alebo chcete s nimi odstrániť aj unavenú povrchovú úpravu či zvetrané drevo.

Vyberajte saponát, ktorý môže smelo odtekať na hriadky a napustite si do vedra teplú vodu, aby vás nepríjemný pocit chladu nepobádal v pracovnom tempe. Pena, voda a agresívne štetiny kefy veľmi rýchlo odhalia skutočný vzhľad dreva. Ak v závere všetko riadne opláchnete hadicou, budete vedieť na čom ste.

Samostatnú pozornosť venujte plochám, ktoré sú znečistené tukmi, olejmi a odtlačkami rúk. Budete ich musieť odmastiť aspoň liehom, pretože čistiaci saponát si s nimi k dokonalosti neporadí. Každú škvrnu vymývajte znova a znova, na tie najproblémovejšie môžete použiť i acetón.

(zdroj: PIXABAY)

Dajte drevu čas, aby stihlo po umývaní vyschnúť a všímajte si problémové miesta ktoré zostávajú oveľa dlhšie mokré ako ostatné. Najlepšie vám to pôjde v pekný slnečný deň, pretože ide o prácu ktorá žiada trpezlivosť a nie unáhlený prístup.

Urobte dôkladnú obhliadku

Už pri umývaní si môžete všimnúť, že niektoré detaily nie sú v poriadku. Niekde sa mohli uvoľniť klince a skrutky, inde sa našlo miesto kde do konštrukcie zateká voda. Možno ste objavili plochy ktoré boli porastené riasami a machom. To všetko treba dať do poriadku. Všímajte si hlavne tie technické detaily, ktoré sú pri riadnom užívaní mimo váš pohľad.