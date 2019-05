Vyvýšené záhony by mali byť nielen praktické, poradíme ako na to

Doprajte si v záhrade pri práci pohodlie.

20. máj 2019 o 7:43 Milan Gigel

Ak navŕšite fúrikom kopu zeminy na vyvýšené pestovanie plodín, skôr či neskôr sa roztratí po okolí.

Odplaví ju voda, odfúkne vietor a čosi dáte do pohybu i vy pri obrábaní zeme, starostlivosti o rastlinky a zbere úrody. Ako postaviť vyvýšený záhon, ktorý čosi znesie? Hľadajte materiály, ktoré máte po ruke.

Skaly, tehly, tvárnice

Tam, kde je za humnami dostatok skál na výstavbu suchých múrikov, tam nájdete dostatok materiálu i na stavbu vyvýšeného záhona. Dôležité je iba to, aby ste pod suchou stienkou vytvorili z jemnejšej sutiny lôžko, ktoré nedovolí skalám ďalší pohyb.

Ukladanie je takmer ako murovanie – ibaže bez malty. Každý riadok treba previazať s predchádzajúcim, šírka stienky sa z poschodia na poschodie trochu zužuje.

Týmto korkom síce navozíte do záhrady kamenie, nie je to však materiál, ktorý by nebol prírodný. Výsledok je prirodzený, námaha je však zodpovedajúca trvácnosti.

Iné to je, ak sa rozhodnete improvizovať s mrazuvzdornými tehlami alebo tvárnicami.