Na Slovensku máme čerešňový raj, európsky unikát (rozhovor)

Brdárka leží v takzvanej slnečnej pasci.

20. máj 2019 o 7:04 Ján Litvák

Ak nahliadneme do Slovníka slovenského jazyka, nájdeme pod pojmom „brdárka“ vysvetlenie, že ide o chudobnú, zastrčenú dedinku, obyčajne vo vrchoch. A skutočne, maličká obec Brdárka sa nachádza akoby zastrčená pod horou Radzim v Slovenskom rudohorí na Hornom Gemeri – na kraji sveta. Či je však chudobná, o tom môžeme polemizovať. Ako pracujú na zachovaní a zveľadení života v nej sme sa rozprávali s MARCELOM ANTALOM z Alter Nativy.

Ako to bolo na začiatku?

Na začiatku celého tohto nášho sociálneho experimentu bol akýsi pocit nenaplnenia z práce a aktivít, ktoré nedávajú zmysel.

V auguste roku 2002 sme usporiadali stretnutie podobne zmýšľajúcich ľudí, kde sme preberali možnosti toho, ako a kde by bolo možné usporiadať svoje veci tak, aby nám prinášali radosť a naplnenie.

Opustili sme teda výhody mestského života a hľadali sme miesto, kde by sme mohli svoje ciele napĺňať v plnej miere, miesto, kde by pravidlá a spôsob života boli viac v súlade s naším vnútorným cítením, v udržateľnom etickom vzťahu k prírode a k sebe navzájom.

Prečo ste sa presťahovali do Brdárky?

Navštívili sme viacero miest na Slovensku a Brdárka, ktorá leží v takzvanej slnečnej pasci, mimo civilizačných neduhov a monokultúrnych polí vyšla z analýz pre nás ako najlepšia voľba.

Tak sme sa do malej dedinky, ktorá má bohaté pramene čistej vody a kde rastie viac ako 4000 čerešňových stromov – čo je slovenský, ak nie i európsky unikát –, v apríli roku 2004 presťahovali.

Brdárka, to je 40 domov a chotár, v ktorom na každý z domov pripadá viac ako sto čerešňových stromov. (zdroj: Archív nadšencov z Alter Nativa)

Aké boli vaše hlavné aktivity za ten čas?

Cena Karola Končka Roh hojnosti je ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje počas festivalu Permakultúra v meste. Ide o ocenenie za výrazný prínos k rozvoju permakultúry na Slovensku. Udeľuje sa jedincom, ktorí dlhodobo, vytrvalo a s neutíchajúcim nasadením šíria myšlienky permakultúry. V tento rok obdržali toto ocenenie ľudia z Alter Nativa o. z. Viac sa dočítate na alter-nativa.sk

Odvtedy sme tu urobili množstvo roboty, postavili v dedine altánok s vegetačnou strechou, kompostovacie toalety, dedinskú pec na pečenie chleba, zmapovali tisíce stromov úžasného miestneho genofondu čerešní, opravili sedem striech (a domov pod nimi) na domoch s tradičnou architektúrou, vydali množstvo publikácií šíriacich permakultúru a myšlienky prírodného staviteľstva.

Niekoľko rokov sme hosťovali aj dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta a učili ich dedinskému životu v úcte a skromnosti.

Každoročne usporadúvame profesionálne kurzy permakultúry a prírodného staviteľstva. Myslím, že toho za tých 15 rokov nie je za nami málo. Všetko to vôbec nebolo ľahké a ani jednoduché. Ale stojí to za to.

Brdárka predstavuje unikátny genofond čerešní. Chýr predchádza aj váš med z čerešňových kvetov.